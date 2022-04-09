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Malatya deprem son dakika! Malatya deprem şiddeti kaç? Malatya'da deprem mi oldu?

09.04.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya deprem son dakika gelişmesi! Malatya deprem şiddeti kaç? 9 Nisan günü Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi! Kandilli AFAD son depremler listesine göre depremin merkez üssünün Malatya'nın Pütürge ilçesi olduğu bildirildi.

Malatya deprem son dakika! Malatya deprem şiddeti kaç? Malatya'da deprem mi oldu?

Malatya deprem şiddeti kaç? Malatya deprem son dakika gelişmesi! Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan duyuruda, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

MALATYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD, saat 17.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.04.09 17:02:13 38.1503 38.6062 5.0 -.- 5.1 5.2 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.09 16:42:56 34.8570 32.5372 11.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.04.09 15:36:07 40.3908 27.9762 14.5 -.- 1.4 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.09 14:10:23 37.2780 37.4240 3.0 -.- 1.4 -.- YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.04.09 14:06:43 36.2070 33.7145 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.09 14:02:18 36.9848 28.7420 5.0 -.- 1.6 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.09 13:57:35 35.8430 28.1938 5.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.09 13:37:42 40.6183 30.2572 0.0 -.- 1.2 -.- IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) İlksel

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deprem Malatya
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