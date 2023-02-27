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Malatya depremi can kaybı sayısı kaç oldu, yaralı sayısı nedir? AFAD Başkanı Yunus Sezer'den son dakika Malatya depremi açıklaması!

27.02.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04 sıralarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya depreminde yıkılan 5 binada arama kurtarma çalışmaları sürerken AFAD Başkanı Yunus Sezer'den son dakika açıklaması geldi. Sezer, ölü ve yaralı sayısını açıklamada. Peki, Malatya depremi can kaybı sayısı kaç oldu, yaralı sayısı nedir? İşte detaylar...

Malatya depremi can kaybı sayısı kaç oldu, yaralı sayısı nedir? AFAD Başkanı Yunus Sezer'den son dakika Malatya depremi açıklaması!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 27 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 12.04'te gerçekleşen depreme ilişkin açıklamada bulunuldu. Depremin Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildiği aktarıldı Malatya depremi can kaybı ve yaralı sayısı açıklandı. İşte detaylar...

MALATYA DEPREMİNDE CAN KAYBI VE YARALI SAYISI

Malatya Yeşilyurt merkezli deprem nedeniyle bazı ağır hasarlı binaların yıkıldığı açıklandı.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı açıklamada "Maalesef bir kez daha sarsıldık. Şana kadar ulaşan can kaybımız yok ama bazı binaların yıkıldığına dair ihbarlar geliyor. Ben de ekiplerimizi oralara yönlendirip enkaz altında kalan var mı diye kontrol ettiriyorum. Ben de bölgelere gidiyorum. Biz daha önce ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. İnşallah uyarıyı dinlemeyen olmamıştır. Birkaç binanın yıkıldığı yönünde bilgiler geldi. Ekipleri gönderdik, teyit almaya çalışıyoruz. 5 bina ile ilgili bana bilgi geldi, çağrı merkezimize gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Battalgazi bölgesinde birkaç binanın yıkıldığı bilgisini aldım." ifadelerini kullandı.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, 5.6 şidddtindeki Malatya depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Sezer, can kaybı ve yaralı sayısını duyurdu.

Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

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