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Malatya-Elazığ kara yolunda trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktalarında trafik denetimine katıldı

Malatya'da, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Vali Aydın Baruş'un katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince, Malatya-Elazığ kara yolu Hanımın Çiftliği mevkisindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Uygulamaya katılan Malatya Valisi Aydın Baruş, durdurulan bir otobüse binerek, yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı.

Daha sonra uygulama noktasındaki sürücüleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulan "yaşam tüneli"ne geçen Baruş, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takılması ve hız limitlerine riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Baruş, emniyet kemeri simülasyon aracına bindikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın ülkeye esenlik getirmesini temenni etti.

Bayram dolayısıyla vatandaşların akraba ziyaretleri için yola çıktıklarını belirten Baruş, yolculuk sırasında sürücülerden trafik kurallarına riayet etmesini istedi.

Baruş, "7 gün boyunca her gün 54 trafik ekibimiz, 135 personelimiz kara yollarında görev yapacak. Ayrıca otobüslerde sürücülerin trafik kurallarına riayet edip etmedikleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün denetim faaliyetleri var. 9 sivil personelimiz üç farklı güzergahta otobüslere binecek ve denetim yapacak." diye konuştu.

Baruş, bayram süresince 1703 trafik, 5 bin 113 diğer olmak üzere toplam 6 bin 816 personelin görev yapacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aydın baruş Malatya trafik

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