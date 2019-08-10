Malatya-Elazığ kara yolunda trafik denetimi

Daha sonra uygulama noktasındaki sürücüleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulan "yaşam tüneli"ne geçen Baruş, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takılması ve hız limitlerine riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Baruş, "7 gün boyunca her gün 54 trafik ekibimiz, 135 personelimiz kara yollarında görev yapacak. Ayrıca otobüslerde sürücülerin trafik kurallarına riayet edip etmedikleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün denetim faaliyetleri var. 9 sivil personelimiz üç farklı güzergahta otobüslere binecek ve denetim yapacak." diye konuştu.

Baruş, bayram süresince 1703 trafik, 5 bin 113 diğer olmak üzere toplam 6 bin 816 personelin görev yapacağını bildirdi.

