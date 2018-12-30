HABER

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 22:37 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitime kar engeli

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yazılı açıklamasında, "Meteorolojik verilere göre, Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabulut, üniversitede görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Sivas'ta yarın okullar tatil edildiSivas'ta yarın okullar tatil edildi
Bot şişirirken yakalandılarBot şişirirken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Malatya Malatya Turgut Özal Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Mardin'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.