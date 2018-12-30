Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitime kar engeli

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yazılı açıklamasında, "Meteorolojik verilere göre, Malatya il genelinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitime 31 Aralık 2018 Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karabulut, üniversitede görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

