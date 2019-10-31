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Malatya’da 10 DEAŞ’lı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

Malatya’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MiT Başkanlığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik Malatya’da 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Malatya’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve MiT Başkanlığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik Malatya’da 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında örgüt içerisinde faaliyet gösteren, Suriye’de askeri eğitim alarak ülkeye yönelik eylem arayışı içerisinde olan ve sözde Malatya sorumlularının da olduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından Malatya Adliyesine götürülen 13 şahıstan 10’u çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 2’si adli kontrol kararıyla, biri de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlıların, örgüt talimatı ile çocuklara alternatif örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösterdikleri ileri sürüldü.
Öte yandan, zanlıların güvenlik tedbirleri kapsamında adliyeye tek tek getirildikleri öğrenildi.

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