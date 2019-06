Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (3)

YILMAZ: AMELİYATTA HER HANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başarı ile tamamlanan aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli sonrası konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hastalarda herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Yılmaz, "Şu an itibariyle 5 ameliyatta başarılı bir şekilde gitmiştir. Ameliyatta her hangi bir sorunla karşılaşmadık. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Bundan da son derece mutluyuz. Buradaki tüm arkadaşlarla birlikte başardığımız bir iş" diye konuştu.

REKTÖR KIZILAY: BÜTÜN AMELİYATLARIN GÖRÜNTÜ KAYDI ALINDI

Sabah 08.00 itibariyle hastaları ameliyata aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "5 canlı vericiyle karaciğer naklini 10 hastamıza birde hazırlanma odası 10 ameliyat başarıyla şu an itibariyle bütün ameliyatlar tamamlandı. Hastalarımız şifa ile yoğun bakıma alındı. Sezai yılmaz hocamızın başkanlığında ve Malatya Noterimizin tespitiyle ameliyatlar şeffaf açık bir şekilde başarıyla tamamlandı ve bunlar kayıta alındı. Bununla birlikte bütün ameliyatların görüntü kaydı alındı" dedi.

EMRE: BÜTÜN AMELİYATLARI BAŞARIYLA SONUÇLANDIRDILAR

Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Akıl almaz çok önemli bir işin başarıldığını ifade ederek, "10 kişinin hayatı bu ekibin elindeydi. Bunun bilincinde olarak son derece titiz dikkatli bir şekilde çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar" diye konuştu.

VALİ BARUŞ: BİR EKİP ÇALIŞMASI ORTAYA KONULDU

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, "Bir ekip çalışması ortaya konuldu. 10 ayrı ameliyat odasında 5 vericiden 5 nakil yapılacak hastaya karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiler. Şu an itibariyle hastalarımız da ameliyathaneden çıktılar. Ben ekibi kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından operasyona katılanlar, karaciğer naklinin gerçekleştiği ameliyathane girişinde toplu fotoğraf çekindi.