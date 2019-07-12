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Malatya'da ağaç dalı devrildi, yol kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 00:04 | Son Güncelleme

MALATYA'da, çınar ağacının dalı koparak yola devrildi.

Malatya'da ağaç dalı devrildi, yol kapandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, çınar ağacının dalı koparak yola devrildi. Devrilen dal nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, itfaiye görevlilerinin dalı keserek kaldırmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Olay, gece saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi karşısında bulunan çınar ağacının dalı gövdeden koparak bir anda yola devrildi. Yaralananın olmadığı olayda devrilen ağacın dalı nedeniyle, cadde tek taraflı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ağacın dalını keserek iş makinası yardımıyla kaldırılmasının ardından kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

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Malatya'da ağaç dalı devrildi, yol kapandıMalatya'da ağaç dalı devrildi, yol kapandıMalatya'da ağaç dalı devrildi, yol kapandı

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