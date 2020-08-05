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Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor, halk tedirgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 00:44 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesi’nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılarla birlikte bazı vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor.

Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor, halk tedirgin

Pütürge’de meydana gelen 5,2’lik sarsıntının ardından akşam saatlerinde yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte bazı vatandaşlar evlerinin dışında bekliyor.

Bazı vatandaşların park ve bahçelere görülürken, bazılarının ise yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

"TEDİRGİNLİKTEN DOLAYI PARKTA OTURUYORUZ"

Vatandaşlardan Celal Artan," Bugün Pütürge merkezli peş peşe depremler yaşandı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Mahalle sakinleri ile birlikte tedirginlikten dolayı parkta oturuyoruz başkada taktir Allah’ın" dedi.

Bir başka vatandaş ise," Bugünkü depremden dolayı herkes tedirgin. Artçı depremler devam ediyor. Şuan da parkta oturuyoruz. Allah esirgesin, Allah’tan gelene hamd olsun yapacağımız tek şey duadır." diye konuştu

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