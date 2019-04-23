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Malatya'da FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

Malatya'da FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kapatılan okullarında genel müdürlük yaptığı tespit edilen ve 8 Kasım 2016'da düzenlenen operasyon kapsamında aranan F.Y'nin kentte bulunduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıyı bir sokakta yürüdüğü sırada gözaltına aldı. F.Y'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi.

Hakkında Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince de yakalama kararı bulunan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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