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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 4 hücre evi tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 4'ü hakkında farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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