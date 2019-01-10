Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 4 hücre evi tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 4'ü hakkında farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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