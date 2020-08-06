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Malatya’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 00:54 | Son Güncelleme

Malatya’da seyir halindeki bir araca tüfekle ateş açıldı. Olayda araç sürücüsü yaralandı.

Malatya’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

ARACA TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

İddiaya göre; Yeşiltepe yolu üzerinden Şehir Mezarlığı istikametine otomobili ile seyir halinde olan S.T.’nin aracına Açıkgöz Sokak civarında bilinmeyen bir noktada kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden S.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yeri ile araçta inceleme yaparken, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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