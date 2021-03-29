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Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

29.03.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 38,5 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.Olayla ilgili olarak, gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da uyuşturucuya geçit yok

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 38,5 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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