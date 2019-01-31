HABER

Malatya'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

Haklarında yerel mahkemece verilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulan, aralarında örgütün mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu 5 sanıktan 3'ü 10'ar yıl, ikisi ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada haklarında yerel mahkemece verilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulan 5 sanıktan 3'ü 10'ar yıl, ikisi ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, bozma kararı nedeniyle haklarında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahla terör örgütüne üye olmak" suçlarından yeniden dava açılan tutuklu sanıklar Gökhan Gökbulut, Haşim Oskaloğlu, Turgut Altın, Mustafa Akar ve Hasan Yıldız ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklara Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararını anımsatarak, son sözlerini sordu.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, bazılarının ByLock kullandıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, aralarında örgütün mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu sanıklardan Turgut Altın, Hasan Yıldız ve Mustafa Akar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl, Gökhan Gökbulut ve Haşim Oskaloğlu'na ise aynı suçtan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası vererek tutukluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, sanıkların "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan ise beraatine karar verdi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılan Turgut Altın, Hasan Yıldız ve Mustafa Akar ile 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verilen iş adamları Gökhan Gökbulut ve Haşim Oskaloğlu hakkındaki kararı, yürütülmekte olan başka soruşturmalar nedeniyle bozmuştu.

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor(Özel) Tatili fırsat bilen çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor
Bursa’da anlamlı konserBursa’da anlamlı konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi hapis cezası Malatya Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'de rafineri bölgesinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de patlama! 1 kişi öldü

Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Bu kare Van Gölü'nde çekildi! Geri geldiler

Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.