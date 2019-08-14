OKAN COŞKUN - Malatya'nın yeni lezzetlerinden kayısılı kaburga dolması, tadanların beğenisini kazanıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alan üçüncü ürün "Malatya kayısısı", her yıl yaklaşık 112 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın ağzını tatlandıran bu meyve, yetiştiği yörede de tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Malatya'da 1942'den bu yana hizmet veren bir restoran, kente, kayısıyla yapılan yeni bir lezzet daha kazandırdı.

Burada kuzu kaburgasının kuru kayısılı pilavla doldurulmasıyla hazırlanan yemek, yöre insanı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

"Kayısılı kaburga dolması" için bir gün önceden dinlendirilen kaburga, kuru kayısı, bezelye, havuç, fıstık, maydanoz, karabiberle hazırlanan iç pilavla doldurularak, odun fırınına sürülüyor. Kaburga dolması, yaklaşık 8 saat pişirildikten sonra yine kayısı tatlısıyla servis ediliyor.

- "Malatya yemekleri sanattır, lezzettir"

Restoranın işletmecisi Zeki Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 nesildir yöresel yemekler hazırlayarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.