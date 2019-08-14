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Malatya'nın yeni lezzeti "kayısılı kaburga dolması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kuzu kaburgasının kuru kayısılı pilavla doldurulmasıyla hazırlanan yemek, yöre halkı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor - Kentte 1942'den bu yana hizmet veren restoranın işletmecisi Zeki Saygı: - "Osmanlı döneminde kayısı birçok yemekte kullanılmıştır. Kayısı yemeğe farklı bir lezzet katıyor. İç pilav kayısılı yapıldığı zaman çok güzel oluyor"

OKAN COŞKUN - Malatya'nın yeni lezzetlerinden kayısılı kaburga dolması, tadanların beğenisini kazanıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliğinden coğrafi işaret alan üçüncü ürün "Malatya kayısısı", her yıl yaklaşık 112 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın ağzını tatlandıran bu meyve, yetiştiği yörede de tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Malatya'da 1942'den bu yana hizmet veren bir restoran, kente, kayısıyla yapılan yeni bir lezzet daha kazandırdı.

Burada kuzu kaburgasının kuru kayısılı pilavla doldurulmasıyla hazırlanan yemek, yöre insanı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

"Kayısılı kaburga dolması" için bir gün önceden dinlendirilen kaburga, kuru kayısı, bezelye, havuç, fıstık, maydanoz, karabiberle hazırlanan iç pilavla doldurularak, odun fırınına sürülüyor. Kaburga dolması, yaklaşık 8 saat pişirildikten sonra yine kayısı tatlısıyla servis ediliyor.

- "Malatya yemekleri sanattır, lezzettir"

Restoranın işletmecisi Zeki Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 nesildir yöresel yemekler hazırlayarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Malatya'nın "kayısının başkenti" olduğunu dile getiren Saygı, yaptıkları bazı yemeklerde bu meyveye de yer verdiklerini belirtti.

Kentte kayısılı tatlılar, pilavlar ve zeytinyağlı yemeklerin yapıldığını anlatan Saygı, "Uluslararası gastronomi fuarlarında da kayısıdan çok güzel yemekler yapılıyor. Malatya yemekleri sanattır, lezzettir." diye konuştu.

Osmanlı döneminde kayısının birçok yemekte kullanıldığına dikkati çeken Saygı, "Kayısı yemeğe farklı bir lezzet katıyor. Bunlar arasında, kayısılı kaburga dolması ise çok özel bir yemek. İç pilav kayısılı yapıldığı zaman çok güzel oluyor. İnsanlar, kayısının girdiği yemeklerde çok güzel bir lezzet olduğunu görecek." ifadelerini kullandı.

Saygı, müşterilerin kayısılı kaburga dolmasına ilgi gösterdiğini belirterek, "Talep olmayan bir şeyi sunamazsınız. Talep patlaması olduğundan biz de Malatya'nın güzel kayısısını yemeklerimizde kullanıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz o güzel kayısı tatlılarını ve yemeklerini mutfağımıza sokmaya çalışıyoruz." dedi.

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