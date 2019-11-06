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Malavi'de Hristiyan ve Müslümanlar arasında başörtüsü gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:15 | Son Güncelleme

Hristiyanların başörtülü Müslüman öğrencileri okula almaması, iki grup arasında çatışma çıkmasına neden oldu - Balaka şehrindeki olaylarda çok sayıda kişi yaralandı, cami, kilise, ev ve okullar zarar gördü

ABUJA/İSTANBUL (AA) - Malavi'nin güneyinde Anglikan Kilisesi'nin yönettiği bir okula başörtülü Müslüman öğrencilerin alınmaması iki grup arasında çatışmalara yol açtı.

The Daily Times'ın haberine göre, ülkenin Balaka şehrinde bir Hristiyan okulunda başörtüsünün yasaklanması sonrası Müslüman ve Hristiyan gruplar arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi yaralandı.

Doğu Bölge Polisi Sözcüsü Joseph Sauka, iki grup arasında çıkan çatışmada polisin geç müdahalesi nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek "Çatışmalarda bölgedeki cami, kilise, evler ve okullar zarar gördü." dedi.

Ayrıca başörtüsü konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dört okulun bazı sınıflarında bir aydır eğitimin verilemediği aktarıldı.

- BM'den "endişeliyiz" açıklaması

Öte yandan, yaşanan şiddet olayları sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) Malavi Mukim Koordinatörü Maria Jose Torres, yazılı açıklama yaptı.

BM'nin şiddetten ötürü endişeli olduğunu belirten Torres, "İfade ve din özgürlüğü insan onurunu ve işleyen bir demokrasiyi teminat altına alan temel haklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Torres, bu uygulamaların, kız çocuklarının toplum ve eğitim hayatına aktif katılımını etkilediğini belirterek şiddet olaylarının ve mülke verilen zararın kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Resmi olmayan rakamlara göre, ülke nüfusunun dörtte birini Müslümanlar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Malavi

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