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Malazgirt'ten 5 ülkeye tarım aleti gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:48 | Son Güncelleme

Muş'un Malazgirt ilçesinde 10 firma tarafından üretilen tarım aletleri, 5 ülkeye ihraç edilerek kent ekonomisine katkı sağlanıyor - Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılınç: - "Malazgirt'ten Türkiye'nin her yerine tarım makineleri gönderiliyor. Aynı zamanda yurt dışına ihracat ediliyor. Bunun Malazgirt, Muş ve ülkeye ciddi bir ekonomik katkısı oluyor. Bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık makine satıldı" - İşletme sahibi Ömer Hanay: - "Tarım aletlerini Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelere satıyoruz"

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Malazgirt ilçesindeki Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'nde (TARMİSS) 10 firma tarafından üretilen tarım aletleri, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

TARMİSS bünyesinde kurdukları işletmelerde tarım aletleri üreten 10 firma, ürünlerini yurt içinin yanı sıra Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak'a satıyor.

Müşterilerin özel talepleri üzerine arazi koşullarına uygun tarım aletleri hazırlayan firmalar, kalite ve garanti güvencesiyle tercih ediliyor.

Kurulduğunda, devlet desteğiyle yüzde 50 hibeyle ekipman alan firmalar, yüzlerce kişi istihdam ederek kent ekonomisine katkı sunuyorlar.

- "Tarım aletleri konusunda ciddi bir mesafe katedildi"

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TARMİSS'in 2008 yılında eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile dönemin Valisi Erdoğan Bektaş'ın desteğiyle kurulduğunu hatırlattı.

Sanayi sitesinde 10 firma tarafından tarım aleti üretildiğini kaydeden Kılınç, şöyle konuştu:

"Firmalarımız tarım aletlerini birçok ülkeye ihraç ediyor. İhracat, Malazgirt, Muş ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Firmalar, ilk günden bugüne kadar tarım aletlerini daha da geliştirerek üretiyor. Bütün tarım aletleri Malazgirt'te hazırlanıyor. Malazgirt, tarım aletleri üretimi konusunda ciddi bir mesafe katetmiş. Bu firmalarımıza sahip çıkmamız lazım."

- "Bu firmalar Malazgirt'in kaderini değiştirdi"

"Şu anda Malazgirtli gençler burada istihdam ediliyor. Gençler bu firmalar sayesinde evine ekmek götürüyor." diyen Kılınç, "Malazgirt'ten Türkiye'nin her yerine tarım makineleri gönderiliyor. Aynı zamanda yurt dışına ihracat ediliyor. Bunun Malazgirt, Muş ve ülkeye ciddi bir ekonomik katkısı oluyor. Bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık makine satıldı." ifadelerini kullandı.

Firmaların siparişleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Kılınç, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım makineleri ve fabrikalar olduğu sürece insanlar da burada istihdam edilecek. Burada göç olmayacak. Bu firmalar, Malazgirt'in kaderini değiştirdi. Burada yüzlerce kişi çalışıyor. Bunların sigortaları yatırılıyor. Malazgirt bu firmalarla ayakta duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin dört bir yanına tarım aletleri gönderiyoruz"

Aktif Makineleri Sanayi Limited Şirketi'nin işletme sahibi Ömer Hanay da 15 ayrı tarım aleti ürettiklerini anlattı.

Fabrikada 90 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Hanay, şöyle konuştu:

"Eleman eksiğimiz de var. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanına tarım aletleri gönderiyoruz. Ürünlerimiz garanti kapsamında olduğu için talep çok oluyor. Yurt dışına satışlarımız var. İhraç ettiğimiz ülkeler daha önce tarım aletlerini Avrupa Birliği ülkelerinden alıyorlardı, şu an yüzde 80'i buradan alıyor. Tarım aletlerini Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelere satıyoruz. Makinelerimiz tamamen yerli üretim olduğu için bizi tercih ediyorlar. Aletlerimiz tüm arazi koşullarına uygundur. Her çeşit araziye göre ekipmanlarımız var."

Hanay Tarım Makineleri Sanayi Limited Şirketi sahibi Erhan Hanay da traktör için yıllık 400 römork hazırladıklarını söyledi.

Ürünlerin yüzde 80'ini iç, yüzde 20'sini de dış pazara sattıklarını dile getiren Hanay, "Burada 15 personel çalışıyor. Elimizden geldiğince Malazgirt'in, Muş'un ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunuyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat Malazgirt muş Tarım Aleti

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