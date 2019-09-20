Malazgirt'ten 5 ülkeye tarım aleti gönderiliyor

"Firmalarımız tarım aletlerini birçok ülkeye ihraç ediyor. İhracat, Malazgirt, Muş ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Firmalar, ilk günden bugüne kadar tarım aletlerini daha da geliştirerek üretiyor. Bütün tarım aletleri Malazgirt'te hazırlanıyor. Malazgirt, tarım aletleri üretimi konusunda ciddi bir mesafe katetmiş. Bu firmalarımıza sahip çıkmamız lazım."

- "Bu firmalar Malazgirt'in kaderini değiştirdi"

"Şu anda Malazgirtli gençler burada istihdam ediliyor. Gençler bu firmalar sayesinde evine ekmek götürüyor." diyen Kılınç, "Malazgirt'ten Türkiye'nin her yerine tarım makineleri gönderiliyor. Aynı zamanda yurt dışına ihracat ediliyor. Bunun Malazgirt, Muş ve ülkeye ciddi bir ekonomik katkısı oluyor. Bu yıl yaklaşık 4 milyon liralık makine satıldı." ifadelerini kullandı.

Firmaların siparişleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Kılınç, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım makineleri ve fabrikalar olduğu sürece insanlar da burada istihdam edilecek. Burada göç olmayacak. Bu firmalar, Malazgirt'in kaderini değiştirdi. Burada yüzlerce kişi çalışıyor. Bunların sigortaları yatırılıyor. Malazgirt bu firmalarla ayakta duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin dört bir yanına tarım aletleri gönderiyoruz"

Aktif Makineleri Sanayi Limited Şirketi'nin işletme sahibi Ömer Hanay da 15 ayrı tarım aleti ürettiklerini anlattı.