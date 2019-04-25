Malezya Başbakanı Mahathir, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Çin ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang ile bir araya geldi.

Mahathir, Çinli liderlerle ikili görüşmesinde Malezya ile Çin arasındaki karşılıklı ticaretin ve Çin'den Malezya'ya altyapı ile teknoloji alanlarında yatırımlarının artırılması konularını ele aldı.

Görüşmelerin ardından Malezya ve Çin arasında 3 ayrı mutabakat imzalandı.

İki ülke arasında varılan anlaşmalar uyarınca Çin, 2024'e kadar Malezya'dan 1,9 milyon ton fazladan palm yağı satın almaya karar verdi.

İkinci anlaşmada Çin'in Malezya'ya 2 milyar Malezya ringgiti (2,8 milyar lira) değerinde biyolojik yakıt santrali yatırımı yapmasının onaylandığı belirtildi.

Üçüncü anlaşmanın ise iki ülke arasındaki palm yağı ticaretinde Çin yuanı kullanılmasıyla alakalı olduğu bildirildi.

Başbakan Mahathir, Pekin'de düzenlenen İkinci Kuşak ve Yol Forumu'nda yarın konuşma yapacak.

