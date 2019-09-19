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"Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak. Eleştirmemiz gereken şeyleri eleştireceğiz, BM'nin yaptığı bazı faaliyetlerin de hakkını teslim edeceğiz"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, haftaya katılacağı 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na ilişkin, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak." dedi.

Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Mahathir, uluslararası gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Mahathir, haftaya New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda hangi konuları dile getireceğine yönelik soruya, "Malezya, BM Genel Kurulu'nda gerçekleri konuşacak. Eleştirmemiz gereken şeyleri eleştireceğiz, bunun yanı sıra BM'nin yaptığı bazı faaliyetlerin de hakkını teslim edeceğiz." cevabını verdi.

Genel Kurulda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin de Mahathir, "Trump ile görüşmeyeceğim, fakat orada bir konuşma yapacağım. Birçok liderle de bir araya geleceğim." dedi.

Mahathir, Malezya'nın dış politikasının ana unsurlarının değişmediğini de vurgulayarak, hükümetin, küresel adaletsizliklerin karşısında durmayı sürdüreceğini belirtti.

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birleşmiş milletler genel kurulu BM Mahathir Muhammed Malezya UNGA

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