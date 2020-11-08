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Malezya’da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 17:31 | Son Güncelleme

Malezya’da iki özel helikopterin havada çarpışması sonucu biri düştü, diğeri ise acil iniş yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Malezya’da iki helikopter havada çarpıştı: 2 ölü

Malezya’nın Selangor eyaletine bağlı Ampang kentindeki Taman Melawati kasabasında iki özel helikopterin havada çarpışması sonucu biri düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Selangor İtfaiye ve Kurtarma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Melawati'de toplam dört yolcu taşıyan iki helikopterin havada çarpıştığı aktarıldı.

"MAVİ HELİKOPTER DÜŞTÜ"

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Departmanı Müdürü Norazam Khamis ise, kazaya biri mavi, diğeri kırmızı olmak üzere iki helikopterin karıştığını ifade ederek, "İki helikopterin havada çarpıştığına inanılıyor. Mavi renkli helikopter düştü, diğeri ise acil iniş yapmayı başardı" dedi.

Selangor İtfaiye ve Kurtarma Departmanı Operasyon Merkezi Başkanı Zulfikar Jaffar, kazaya 1’i kadın 4 kişinin karıştığını ve yerel saatle 13.20'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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