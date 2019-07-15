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Malezya, iptal edilen proje için ödenen paraya el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

Hükümet, iptal edilen boru hattı projesi için Çinli firmaya ödenen 240 milyon doları geri aldı - Malezya Başbakan Mahathir Muhammed: - "Boru hattı projesinin yüzde 80'i için para ödendi ama projenin sadece yüzde 13'ü tamamlandı. Bu durumda hükümetin parayı geri almaya hakkı var"

Malezya hükümeti, geçen yıl ülkenin dış borçlarını azaltmak için iptal ettiği 3 milyar dolarlık boru hattı projesinin ortağı Çinli firmaya ödediği 240 milyon dolara el koydu.

Konuya ilişkin Singapur medyasında çıkan iddiaları doğrulayan Başbakan Mahathir Muhammed, bundan önceki hükümet döneminde boru hattı projesi için Çin Petrol Mühendislik Şirketi'nin (CPP) banka hesabına yatırılan fonlara el konulduğunu söyledi.

Çinli firmanın, proje iptal edildikten sonra elindeki fonları hükümete iade etmediğini vurgulayan Mahathir, "Boru hattı projesinin yüzde 80'i için para ödendi ama projenin sadece yüzde 13'ü tamamlandı. Bu durumda hükümetin parayı geri almaya hakkı var." şeklinde konuştu.

Mahathir, CPP'nin banka hesabındaki paraya el konulmadan önce Hazine Bakanlığına danışıldığını hatırlatarak, alınan kararın yasal olduğunu belirtti.

Malezya Başbakanı, ülkenin dış borçlarını azaltmak amacıyla geçen ağustosta, 20 milyar dolarlık Doğu Yakası Demir Yolu projesiyle 3 milyar dolarlık boru hattı projesini durdurma kararı almıştı.

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banka çin Firma Malezya

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