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  4. Malezya'nın başı maymun çeteleriyle dertte! Evcil hayvanları kaçırmaya başladılar

Malezya'nın başı maymun çeteleriyle dertte! Evcil hayvanları kaçırmaya başladılar

22.09.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahşi maymun çetelerinin Malezya'da kedileri ve köpekleri kaçırdığı ve yiyecek için "rehin tuttuğu" bildiriliyor. İnsanların evcil hayvanlarının evlerden kaybolduğunu bildirmesi üzerine harekete geçen yetkililer güvenlik önlemleri almaya başladı. Bir maymunun 3 gün boyunca bir köpeği 'rehin' alması ise sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu hayvan, günlerce yavru bir köpeği kucağında taşıyarak evlerin çatıları üzerinde dolaştı.

Malezya'nın başı maymun çeteleriyle dertte! Evcil hayvanları kaçırmaya başladılar

Saru adındaki yavru köpek iddialara göre maymun tarafından rehin alındı. Malezya'nın Taman Lestari Putra kentinde önce köpeği bir elektrik direğine çıkaran maymun daha sonra bir evin çatısına taşıdı.

Birkaç gün boyunca sosyal medyada yayılan bu görüntü sonrası bölgede yaşayan sakinler, evlerinden yiyecek ve içeceklerinin aynı zamanda evcil hayvanlarının da çalındığını bildirdiler.

Evlerden aniden kaybolduğu bildirilen kedi ve köpeklerin yakın zamanda ortadan kaybolmasından şimdi maymunlar sorumlu tutuluyor. Bazı sakinler, maymunların saldırganlığından şikayet ederek onların vurulmasını talep ediyor.

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KÖPEĞİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Öte yandan yetkililer birkaç kez köpeği kurtarma girişiminde bulunsa da maymunun hareket hızına yetişemedi. Çeşitli yiyecekler verilse de köpeği sıkıca kavrayan maymun, kucağındaki köpekle kaçmayı başardı.

Üçüncü gün sonunda ise köpekle çimenlere inen maymunun etrafı sarılarak etkisiz hale getirildi. Hemen veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı. Ciddi bir yarası olmadığı gözlemlenen köpeğin beslenememekten ötürü zayıfladığı, halsiz ve bitkin olduğu rapor edildi.

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HER YIL BİNLERCE MAYMUNDAN ŞİKAYET GELİYOR

Malezya hükümeti, her yıl ülke çapında maymunlar hakkında halktan ortalama 3.800 şikayet alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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