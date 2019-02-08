HABER

Malezya'da 240 kiloluk lagos balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

Malezya'da 240 kiloluk lagos balığı yakalandı

Malezya'nın kuzey açıklarında bir balıkçı, 240 kilo ağırlığında lagos balığı yakaladı.

Malezya basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyindeki Labuan adası açıklarında ava çıkan balıkçının ağına büyük bir balık takıldı.

Balığı makara yardımıyla güçlükle tekneye çeken balıkçının lagosu temizlemesi yarım saati aldı.

Ağırlığı 240 kiloyu bulan dev balığın, 13 bin 255 Malezya ringgitine (3 bin 252 dolar) satıldığı öğrenildi.

Hani balık türünden olan lagosların ortalama uzunluğu bir buçuk metre, ağırlığı ise 30 - 40 kilogramı buluyor.

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Havva'nın abisi: Yoğun bakımdalar ama sağlık durumları iyiHavva'nın abisi: Yoğun bakımdalar ama sağlık durumları iyi
Silifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtıSilifke'de örtü altı erik ağaçları çiçek açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık Lagos Malezya

En Çok Okunan Haberler

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

Kartal'da hareketli dakikalar! Herkes o noktaya koştu

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Pazar günü başkan seçilmişti, başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

'Dansçı yapacağız' vaadiyle kandırmışlar! 66 kadın kurtarıldı

'Dansçı yapacağız' diye kandırıp... Sonrası korkunç

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Malatya'da yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.