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  4. Malezya'da 3 Çinli turistte yeni tip koronavirüs görüldü

Malezya'da 3 Çinli turistte yeni tip koronavirüs görüldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Turistlerin pazartesi günü Singapur'da virüs saptanan Çinlinin ailesinden oldukları bildirildi

Malezya'nın Johor eyaletinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle kaldıkları otelde karantinaya alınan 8 Çinli turistten 3'ünde pozitiflik saptandı.

Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmed, yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin, pazartesi günü Singapur'da bu virüsü taşıdığı saptanan 66 yaşındaki Çinli'nin eşi ile 2 torunu olduğunu bildirdi.

Singapur'da tedavi gören Çinlinin eşinin 65 yaşında olduğunu açıklayan Bakan Dzulkefly, torunlarının ise 2 ve 11 yaşlarında olduğunu belirtti.

Hastaların Johor Baru kentindeki Sungai Buloh Hastanesine kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Dzulkefly, karantinaya alınan diğer 5 Çinlide ise yeni tip koronavirüse rastlanmadığını, ileri tetkikler için turistlerin karantinada tutulmaya devam edileceğini kaydetti.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün yayıldığı Vuhan kentine Malezya’dan seyahatlerin bir süreliğine ertelenmesi uyarısında bulunmuştu.

Malezyalı AirAsia ve Malindo Hava Yolları, Vuhan'a uçuşları karşılıklı olarak bir süreliğine iptal etmişti.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs yurt dışına seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı.

Virüse, Çin dışında ABD, Fransa, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayland, Suudi Arabistan, Vietnam, Nepal ve Tayvan'da rastlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çinli koronavirüs Malezya

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