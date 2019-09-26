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Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 07:15 | Son Güncelleme

Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı

Malezya'da polis, terör örgütü DEAŞ bağlantılı 16 kişiyi tutukladı.

Terörle Mücadele Birimi Direktör Yardımcısı Eyub Han Mydin Pitchay, düzenlediği basın toplantısında, Sabah, Pahang, Johor, Penang, Selangor eyaletlerinde ve başkent Kuala Lumpur'da yapılan operasyonlarda 12 Endonezya, 1 Hindistan, 3 Malezya vatandaşı toplam 16 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Operasyonların 10 Ağustos'ta başladığını belirten Eyub Han, şüphelilerin Malezya genelinde terör eylemi hazırlığında olduklarına dair istihbarat alındığını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Malezya terör

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