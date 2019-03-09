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Malezya'da deng hummasından 49 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Malezya'da yılın başından 7 Mart'a kadar toplam 28 bin 580 deng humması vakası görülürken virüsün bulaştığı 49 kişi hayatını kaybetti

Malezya'da 2019'un başından bu yana deng humması virüsünden 49 kişinin öldüğü bildirildi.

Basına konuşan Sağlık Bakanı Dr. Dzulkefly Ahmed, 1 Ocak'tan 7 Mart'a kadar ülke genelinde toplam 28 bin 580 deng humması vakası görüldüğünü ve virüs bulaşan kişilerden 49'unun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Alınan tüm tedbirlere rağmen ülke genelinde deng humması vakalarının geçen yılın ilk üç ayına oranla yüzde 156,4 arttığını belirten Dzulkefly, aynı dönemde meydana gelen can kayıplarında da geçen yılki periyoda kıyasla yüzde 88,5 artış gözlemlendiğini ifade etti.

Dzulkefly, deng humması vakalarının en çok Selangor eyaleti civarında görüldüğünü kaydetti..

Malezya'da 2018'in ilk üç aylık diliminde 11 bin 146 deng humması vakası görülürken, 26 kişi bu virüsten hayatını kaybetmişti.

- Deng humması

Deng humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve deng humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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deng humması Malezya ölüm

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