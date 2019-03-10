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Malezya'da futbol sahasına yıldırım düştü: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

Malezya'da futbol sahasına yıldırım düştü: 1 ölü

Malezya'da bir futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malezya basınındaki haberlere göre, Shah Alam kentindeki bir futbol sahasında bir grup genç futbol oynarken sahaya yıldırım düştü.

Yıldırım çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım düşme vakalarının sık rastlandığı Malezya, dünyada şimşek hareketliliğinin en çok görüldüğü üçüncü ülke olarak biliniyor.

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Malezya ölü Saha Yıldırım

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