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Malezya'da "kaçak hayvan avcılarını avlayın" emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 04:57 | Son Güncelleme

Johor Eyalet Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender: - "Yerli veya yabancı bütün avcılara son uyarımdır. Eğer kaplanları veya doğal yaşama ait herhangi bir hayvan türünü avlarlarsa karşılığında kendileri de avlanacaktır"

Malezya'da kaçak hayvan avcılığı yapanlara uyarıda bulunuldu.

Kaçak avcılığın yoğun olarak yaşandığı Johor eyaletinde yaşanan hayvan trajedilerinin önüne geçmek için açıklama yapan Johor Eyalet Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender, yakın zamanda eyalete bağlı Kota Tinggi kentinde dört kaplanın avlandığını öğrenmekten üzüntü duyduğunu belirtti.

Sultan İbrahim, kaçak avcılara hitaben, "Yerli veya yabancı bütün avcılara son uyarımdır. Eğer kaplanları veya doğal yaşama ait herhangi bir hayvan türünü avlarlarsa karşılığında kendileri de avlanacaktır." dedi.

Kaçak avcılığın önlenmesi için Malezya Doğal Yaşam ve Parklar Birimi'ni (PERHILITAN) daha uyanık hareket etmeye çağıran Sultan İbrahim, "Yetkililer Johor ormanlarında devriyelerini artırmalı ve kaçak avcılığın kökünü kurutmalıdır." şeklinde konuştu.

Malezya'nın güney eyaletlerinde fil ve kaplanların yasa dışı şekilde avlanması vakaları sıkça yaşanıyor.

Avlanan fillerin dişi yurt dışına kaçırılıp satılırken kaplanların bir tanesinin fiyatı ise yaklaşık 25 bin dolara kadar çıkabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceza Johor kaçak hayvan avcıları Malezya

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