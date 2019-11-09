Malezya'da Mevlit Kandili kutlandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da binlerce kişinin katılımıyla Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Kuala Lumpur'daki Axiata Arena'da düzenlenen program, sabah binlerce kişinin katılımıyla yapılan zikir yürüyüşüyle başladı.

Aralarında devlet daireleri, polis ve ordu teşkilatları ile devletten bağımsız kurumların da bulunduğu çok sayıda kuruluştan toplam 8 bin temsilci, Hazreti Muhammed'e dualar ederek uygun adımla yürüdü.

Her kurumdan yaklaşık 50 temsilci, farklı renklerde geleneksel Malay kıyafetlerini giydi ve kurumlarının isminin bulunduğu pankart ve bayraklar taşıyarak renkli görüntü oluşturdu.

Yürüyüşün ardından başlayan etkinliğe Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail ve Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim onur konukları olarak katıldı.

- "Peygamber, günümüz liderleri için en iyi örnektir"

Programda konuşma yapan Sultan Abdullah, Malezya'nın ülke olarak birliği sağlaması için Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini belirterek, "Rahim olan Allah'ın öğretilerini yayan Peygamber, günümüz liderleri ve gelecek nesiller için en iyi örnektir." dedi.