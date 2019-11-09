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Malezya'da Mevlit Kandili kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Malezya'da Mevlit Kandili kutlandı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da binlerce kişinin katılımıyla Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Kuala Lumpur'daki Axiata Arena'da düzenlenen program, sabah binlerce kişinin katılımıyla yapılan zikir yürüyüşüyle başladı.

Aralarında devlet daireleri, polis ve ordu teşkilatları ile devletten bağımsız kurumların da bulunduğu çok sayıda kuruluştan toplam 8 bin temsilci, Hazreti Muhammed'e dualar ederek uygun adımla yürüdü.

Her kurumdan yaklaşık 50 temsilci, farklı renklerde geleneksel Malay kıyafetlerini giydi ve kurumlarının isminin bulunduğu pankart ve bayraklar taşıyarak renkli görüntü oluşturdu.

Yürüyüşün ardından başlayan etkinliğe Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail ve Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim onur konukları olarak katıldı.

- "Peygamber, günümüz liderleri için en iyi örnektir"

Programda konuşma yapan Sultan Abdullah, Malezya'nın ülke olarak birliği sağlaması için Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini belirterek, "Rahim olan Allah'ın öğretilerini yayan Peygamber, günümüz liderleri ve gelecek nesiller için en iyi örnektir." dedi.

Sultan Abdullah, Peygamberin yüksek tevazusuna da değinerek, "Peygamberimiz dar gelirli ve zayıf haldeki insanlarla her zaman iyi irtibat içindeydi. Bu sayede o insanların durumu iyileşti ve kenti potansiyellerini geliştirerek topluma katkıda bulundular." şeklinde konuştu.

Program, Hazreti Muhammed'e dua ve musiki etkinliğiyle son buldu.

- "Malezya bu tür etkinliklerin en iyi kutlandığı ülke"

Devlet memuru Amirul Aizudin Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir kalabalık içinde Mevlid Kandili'ni ifa ettiklerini belirterek, "Kalabalık bir yürüyüşün ardından etkinlik alanına girdik ve Peygamberimize salavatlar getirdik. Müslümanlar olarak böyle bir etkinliğin içinde olmaktan mutluyuz." dedi.

Amirul, Malezya'nın Hazreti Muhammed'in doğumunun renkli bir şekilde kutlandığı ender ülkelerden olduğunu vurguladı.

Kadın, Aile ve Toplum Kalkınma Bakanlığını temsilen etkinliğe katılan bakanlık çalışanı Suriani Hamat ise "Bugün yüce Peygamberimizin doğumunu kutlamak için buradayız. Malezya bana göre bu tür etkinliklerin en iyi kutlandığı ülke." ifadelerini kullandı.

Suriani, geleneksel kıyafetleriyle etkinliğe gelen Müslümanların oluşturduğu renkli ortamı çok beğendiğini belirterek, "Çok sayıda devlet dairesi ve sivil toplum kuruluşunun burada bir arada bulunması bizim için mutluluk verici." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kutlama Malezya Mevlid Kandili

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