Malezya'da orman yangınlarından kaynaklı hava kirliliği eğitime engel

Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ve hava kirliliği nedeniyle ülkenin 4 ayrı bölgesinde tüm okullar 2 gün tatil edildi.

Malezya Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, hava kirliliği indeksinin "çok sağlıksız" seviyesine yükseldiği başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor ve Penang eyaletlerindeki toplam 1658 okulda yarından itibaren 2 günlüğüne eğitime ara verileceği bildirildi.

Bugün de hava kirliliği sebebiyle ülke genelinde 553 okulda eğitim yapılamamıştı.

Diğer yandan Ipoh kentinde gökyüzünü kaplayan duman bulutları, şehirde bulunan Sultan Azlan Şah Havalimanı'nda 6 dönüş uçuşunun yönünü değiştirmesine sebep oldu.

Havalimanında bulunan 1418 yolcunun uçuş iptallerinden etkilendiği belirtildi.

Hava kirliliğinin en çok etkilediği Penang, Selangor ve Sarawak eyaletlerinde hava kirliliği indeksi bugün 200'ün üzerine çıktı.

Kuala Lumpur'da hava kirliliği indeksi 167, Putrajaya'da ise 185 olarak kaydedildi.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

