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Malezya'da Sri Lanka saldırılarının kurbanları anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 20:02 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da geçen hafta kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Malezya'da anma etkinliği yapıldı

Malezya'da Sri Lanka saldırılarının kurbanları anıldı

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler, Malezya'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Bağımsızlık Meydanında bulunan St. Mary Katedrali'nin bahçesinde bu akşam toplanan farklı inançlara mensup yaklaşık 100 kişi, ellerinde sarı karanfiller ve terörü lanetleyen pankartlarla Sri Lanka saldırılarını kınadı.

Daha sonra ellerindeki mumları yakan kalabalık, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar etti.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Mücahit Yusuf, burada yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen Hristiyan cemaatine teşekkür etti ve "Malezyalılar saldırının kurbanları ve aileleriyle dayanışma içinde olmalıdır. Bu etkinlikle şiddetin her türlüsünü reddettiğimizi gösteriyor ve barış mesajı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da geçen pazar, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Malezya'da Sri Lanka saldırılarının kurbanları anıldı

Malezya'da Sri Lanka saldırılarının kurbanları anıldı

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Anahtar Kelimeler:
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