Malezya'da Sri Lanka saldırılarının kurbanları anıldı

Sri Lanka'da Paskalya gününde düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler, Malezya'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Bağımsızlık Meydanında bulunan St. Mary Katedrali'nin bahçesinde bu akşam toplanan farklı inançlara mensup yaklaşık 100 kişi, ellerinde sarı karanfiller ve terörü lanetleyen pankartlarla Sri Lanka saldırılarını kınadı.

Daha sonra ellerindeki mumları yakan kalabalık, terör saldırılarında hayatını kaybedenler için dualar etti.

Din İşlerinden Sorumlu Bakan Mücahit Yusuf, burada yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen Hristiyan cemaatine teşekkür etti ve "Malezyalılar saldırının kurbanları ve aileleriyle dayanışma içinde olmalıdır. Bu etkinlikle şiddetin her türlüsünü reddettiğimizi gösteriyor ve barış mesajı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da geçen pazar, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.