Malezya'da Yüksek Mahkeme, Hristiyanların 'Allah' demesini yasaklayan kararı bozdu. Bir Hristiyan'ın içinde Allah sözcüğü geçen dini malzemelerine el konulmasından sonra açılan davadaki bu kararla ülkede bu konuda onlarca yıldır devam eden hukuki mücadele de böylece sonlandı.

Müslüman olmayanların 'Allah' adını kullanması geçmişte siyasi gerginliğe ve şiddet olaylarına neden olmuştu. Hristiyanlar kiliselerde Tanrı'ya 'Allah' diyebiliyordu.

Malezya'da nüfusun yaklaşık üçte ikisini Müslümanlar oluşturuyor. Fakat ülkede çok sayıda Hristiyan da var.

Hristiyanlar yüzlerce yıldır Malay diline Arapça'dan geçen 'Allah' sözcüğünü kullandıklarını ve bunun yasaklanmasıyla haklarının ihlal edildiğini söylüyordu.

Malezya Anayasası din özgürlüğünü güvence altına alıyor.

Kabe, Beytullah ve Salat'a da izin çıktı

2008'de Malezya polisi Jill Ireland Lawrence Bill adlı bir Hristiyan'ın Malay dilinde "Allah" adıyla kaydedilmiş CD'lerine havalimanında el konulmuştu.

Bill, bunun üzerine 1986'da çıkarılan ve Hristiyanların yayınlarında Allah sözcüğünü kullanmasını yasaklayan kararı mahkemeye taşıdı.