Malezya'daki Küresel İnsansız Hava Araçları Konferansı

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Küresel İnsansız Hava Aracı (İHA) Konferansı düzenlendi.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde yapılan ve çok sayıda İHA ve savunma sanayi şirketi temsilcilerinin katıldığı konferansta, İHA teknolojisindeki gelişimin ulusal güvenlik, insani yardım, afet yönetimi, havacılık, ulaşım gibi alanlardaki etkileri tartışıldı.

Dünya genelinde doğal afet ve insani krizlerin, değişen iklim şartları nedeniyle artış göstereceğinin belirtildiği etkinlikte, İHA teknolojisindeki gelişimin bu afet ve krizler karşısında etkili çözümler sunabilme ihtimali konuşuldu.

Panelistlerden Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler firmasını temsilen İş Geliştirme Direktörü Metin Erdoğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi Dr. İsmail Bayezit, Türk üretimi İHA'ların kalitesi ve savunma sanayisinde oynadığı önemli role değindi.

Konferansın ardından AA muhabirine konuşan Erdoğan, etkinlik kapsamında tarım ve arama kurtarma faaliyetlerinin İHA'lar ile ilişkisine dair çeşitli bilgiler verildiğini aktararak, "Bizler de ülkemizde geliştirilen insansız hava araçları ve bu araçların eğitimde ve askeri alanda kullanımlarıyla ilgili genel bilgiler verdik, bu kapsamda merak edilen soruları cevaplandırmaya çalıştık." dedi.