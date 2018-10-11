Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, suçsuz olduğuna dair kanıtların olduğunu savundu.

Financial Times gazetesine demeç veren Necip, kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon doların Suudi Arabistan'dan bağış olarak geldiğini ve ilgili kaynaklara aktarıldığını söyledi.

Necip, paranın seçim kampanyaları için kullanıldığının altını çizerek, "681 milyon doların banka hesabıma aktarıldığı doğrudur ancak bu parayı seçimlerden 4 ay sonra ve 1MDB soruşturması başlamadan önce fona geri transfer ettim. Buna dair belgeler ve kanıtlarımız mevcut." ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip, hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Necip, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.