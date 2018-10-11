Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, suçsuz olduğuna dair kanıtların olduğunu savundu.
Financial Times gazetesine demeç veren Necip, kamu fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon doların Suudi Arabistan'dan bağış olarak geldiğini ve ilgili kaynaklara aktarıldığını söyledi.
Necip, paranın seçim kampanyaları için kullanıldığının altını çizerek, "681 milyon doların banka hesabıma aktarıldığı doğrudur ancak bu parayı seçimlerden 4 ay sonra ve 1MDB soruşturması başlamadan önce fona geri transfer ettim. Buna dair belgeler ve kanıtlarımız mevcut." ifadesini kullandı.
Soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan Necip, hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Necip, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti.
Mahkeme, Necip'in 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.
- 1MDB yolsuzluk suçlamaları
Kamu fonu 1MDB soruşturmasında yer alan belgeler doğrultusunda, eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülüyor.
Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.
Malezya Başsavcılığı, Necip'in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.
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