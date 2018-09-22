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Mali bağımsızlığının 58. yılını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Bağımsızlık kutlama törenleri ile 2'nci kez cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Bubakar Keita'nın yemin töreni birlikte yapıldı - Yemin törenine Nijer, Gine, Çad, Kongo Halk Cumhuriyeti ve Gana'nın devlet başkanları ile Fransa Dışişleri Bakanı da katıldı

Batı Afrika ülkesi Mali'de, bağımsızlık kutlama törenleri ile 2'nci kez cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Bubakar Keita'nın yemin töreni birlikte gerçekleştirildi.

Başkent Bamako'da, cumhuriyetin kuruluşunun 58'inci yılı dolayısıyla askeri ve sivil geçit töreni yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Keita'nın yemin töreni de bağımsızlık kutlamaları sırasında düzenlendi.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan törene, Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sassou N'Guesso, Gana Cumhurbaşkanı Nana akufo-Ado ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da katıldı.

Fransa'nin eski sömürgelerinden Mali, ilk Cumhurbaşkanı Modibo Keita'nın liderliğinde 22 Eylül 1960'ta bağımsızlığını elde etmişti.

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