HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mali müşavire rüşvet baskını kamerada

Mali müşavire rüşvet baskını kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet almak isteyen mali müşavir ve vergi müfettişi suçüstü yakalandı. Baskın anı kameralara yansırken, iki şüpheli tutuklandı.

Tuzla'da madeni yağ fabrikasının sahibi M.G. (29) Temmuz ayında şirket hattından vergi müfettişi olduğunu söyleyen G.G. tarafından arandı. İddiaya göre, şirketinin denetlendiğini ve 2016 - 2018 yılları arasında tüm mali kayıtların ve defterlerin inceleneceğini söyledi.

Bunun üzerine M. G. tüm mali kayıt defterlerini 10 Eylül tarihinde G. G.'ye defteri teslim etti. Defterleri inceleyen G. G. şirketine ceza kesilecek diyerek 600 bin lira rüşvet teklif etti. Firma sahibi M. G. olayı polise ihbar etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Vergi müfettişi G. G. firma sahibi M.G.'yi arayarak 600 bin lirayı mali müşavir A. B.'nin (31) Beylikdüzü'nde bulunan ofisine götürüp teslim etmesini istedi. Ekipler, seri numarası alınmış 600 bin lirayı hazırlayarak Beylikdüzü'nde bulunan ofise geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, M. G. paraları teslim ettiği sırada A. B.'yi suçüstü yakaladı.
Ardından Vergi Denetim Kurumu'na geçen ekipler, G. G.'yi 19 Ekim Pazartesi günü yakaladı. Şubede işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polisin ofise baskın yaptığı anlar kameralara yansıdı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü
Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...Öfkeliyken 10’a kadar saymak işe yaramıyor! Yapmanız gereken...
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
İşte gözlerden uzak büyüttüğü oğlu ve kızı...
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Diğer Haberler
Edirne'ye Bulgar akını! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi
Otostop yapan cinayet zanlısı sivil polis aracına bindi
‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü
‘Gençlik aşısı’ nedeniyle hastanelik oldu! Hayatı kabusa dönüştü
Bursa'daki operasyonda 70 yaşındaki kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Yaş 70, yürümekte zorlanıyor! Bakın ne suçtan gözaltına alındı
Ankara'da 'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
'Barutlar Çetesi'ne operasyon! Gözaltılar var
Oğlunun kaza yaptığını duyan anne olay yerinde gözyaşlarına boğuldu
Oğlunu o halde gören anne gözyaşlarına boğuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.