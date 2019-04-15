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Mali'de açlık grevindeki 8 işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 21:24 | Son Güncelleme

Maaşları 11 aydır ödenmeyen, 18 Aralık'tan bu yana açlık grevinde olan demir yolu işçilerinden 8'i yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Mali'de, maaşları geçen mayıstan bu yana ödenmeyen ve 4 aydır açlık grevinde olan demir yolu işçilerinden 8'inin hayatını kaybettiği bildirildi.

News.abamako adlı sitenin haberine göre, maaşları 11 aydır ödenmeyen ve 18 Aralık'tan bu yana açlık grevi yapan Mali Demir Yolu şirketinin işçilerinden 8'i yaşamını yitirdi. Grevdeki çok sayıda işçi de hastanede bulunuyor.

Diğer yandan ülkedeki öğretmen sendikaları da bugünden itibaren 17 Mayıs'a kadar grev yapacaklarını açıkladı.

Öğretmenler, konut yardımı ve devlet hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasını talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
açlık grevi Mali

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