HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mali’de orduya iki ayrı saldırı: 12 asker öldü

Mali’de orduya iki ayrı saldırı: 12 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 18:32 | Son Güncelleme

Mali’de ordu birliklerine gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 12 asker hayatını kaybetti.Mali Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarındaki askeri üslere gerçekleştirilen saldırılarda 12 Mali askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Mali’de ordu birliklerine gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 12 asker hayatını kaybetti.
Mali Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarındaki askeri üslere gerçekleştirilen saldırılarda 12 Mali askerinin öldürüldüğü bildirildi. Mopti bölgesindeki bir askeri noktaya gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 9 askerin hayatını kaybettiği ve yaralı askerlerin bulunduğu kaydedildi.
Bugün sabah saatlerinde ise bölgeye gönderilen takviye kuvvetlerine gerçekleştirilen saldırıda da 3 askerin hayatını kaybettiği ve 10 askerin yaralandığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Ege'de fırtına! İş yerinin çatısı karayoluna uçtuEge'de fırtına! İş yerinin çatısı karayoluna uçtu
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Sürücüler dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 81'e ulaştı
Sahte alkolden ölen Halit Yüce'nin kızı korku dolu o anları anlattı! 'Kustu, gözleri görmemeye başladı'
Sahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattı
Balıkesir'de çıkan fırtınada iş yerinin çatısı karayoluna uçtu
Ege'de fırtına! İş yerinin çatısı karayoluna uçtu
FETÖ'den tutuklanan eski Aşkale Belediye Başkanı'na beraat
FETÖ'den tutuklanmıştı! Eski Başkana beraat
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.