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Mali'de sahte 41 milyon dolar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:54 | Son Güncelleme

Mali'de sahte 41 milyon dolar ele geçirildi

Afrika ülkesi Mali'de, polisin düzenlediği operasyonda sahte 41 milyon ABD doları ele geçirildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'daki 3. Bölge Polis Merkezi Komiseri İbrahima Soma Keita, sahte ABD doları taşıyan bir kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti.

Keita, bu kişinin sorgusunda edinilen bilgiler doğrultusunda, sahte para basan 3 yere düzenlenen operasyonda, 41 milyon dolar değerinde sahte 100 dolarlık banknotlar ele geçirildiğini aktardı.

Olaya ilişkin 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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41 milyon dolar ABD doları Mali SAHTE

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