HABER

Mali'de saldırıya uğrayan Müslümanlara acil gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:05 | Son Güncelleme

Mali'de saldırıya uğrayan Müslümanlara acil gıda yardımı

İSTANBUL (AA) - Valide İnsani Yardım Derneği, Mali'nin Ogossagou Köyü'nde sömürgeci güçlerin saldırılarına uğrayarak başka bir bölgeye sığınan Peulh kabilesine acil gıda yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, Mali'nin Mopti bölgesinde sömürgeci güçlerin desteklediği Dogon kabilesi üyelerinin, Müslüman Ogossagou köyüne düzenlediği saldırıda, aralarında hamile ve çocukların da bulunduğu en az 100 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, bölgede canlarını kurtarabilen ve kaçarak uzaklaşan yaşlı, çocuk ve hamilelerin bulunduğu ihtiyaç sahibi Peulh kabilesindeki mağdur insanlara gıda kolisi ve et yardımı yaptıklarını kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında mağdur ve mazlum insanlara ihtiyaç duydukları her an yardımlarıyla destek olacaklarını anlatan Yılmaz, derneğe yardım eden bağışçılara teşekkür etti.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
MHP'den Nazilli'deki seçime itirazMHP'den Nazilli'deki seçime itiraz
‘Yerel Sanatlar’ sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı‘Yerel Sanatlar’ sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acil gıda yardımı Mali Valide İnsani Yardım Derneği

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Müdür yardımcısını bıçakladı ve...

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

Maçoğlu ilk ziyaretini yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.