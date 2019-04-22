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Mali'de yeni başbakan atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Boubou Cisse'yi başbakan olarak atadı

Afrika ülkesi Mali'de yeni başbakanın atandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, geçen hafta Başbakanlıktan istifa eden Soumeylou Boubeye Maiga'nın yerine Eski Endüstri ve Maden Bakanı Boubou Cisse'yi atadı.

Cumhurbaşkanı Keita, iktidar ve muhalefetle yapılan istişarelerden sonra atadığı Başbakan Cisse'ye hükümeti kurma görevini de verdi.

Öte yandan Keita, Mali'yi yeniden inşa etme sürecinde muhalefete de kendisine eşlik etme çağrısında bulundu.

Ülkedeki Müslüman dini liderler ve muhalefetin yanı sıra iktidar koalisyonunun bazı üyeleri, Mali'de 23 Mart’ta 160 kişinin öldürüldüğü etnik çatışmadan sorumlu olduğu gerekçesiyle eski Başbakan Maiga'nın istifasını istemiş, muhalefet ayrıca Maiga hakkında meclise gensoru önergesi sunmuştu.

Maiga gelişen olaylar üzerine cuma günü Başbakanlıktan istifa etmişti.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker, gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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