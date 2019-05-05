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Mali'de yeni hükümet kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

Mali'de yeni hükümet kuruldu

Mali'de Başbakan Boubou Cisse'nin yeni hükümeti kurduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa Ben Barka'nın devlet televizyonundan açıkladığı yeni kabinede Başbakan Cisse dahil 38 kişi bulunuyor.

Ben Barka, yeni hükümette 10'un üzerinde kadın bakan ve muhalefetten de bazı isimlerin yer aldığını ifade etti.

Başbakan Cisse'nin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevini de yürüteceği yeni kabinede, Michel Hamala Sidibe Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığına, Malick Coulibaly Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığına, Tümgeneral İbrahim Dahirou Dembele Savunma ve Askeri İşler Bakanlığına, Tiebile Drame da Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığına getirildi.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubakar Keita, eski Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga'nın 18 Nisan'da istifasının ardından Cisse'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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hükümet Mali

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