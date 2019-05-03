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"Mali'deki Fulani katliamı insanlığa karşı işlenmiş suç sayılabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 07:38 | Son Güncelleme

BM'nin Mali'deki barış misyonu MINUSMA, katliamla ilgili soruşturmanın ön bulgularına göre olayın insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamında sayılabileceğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali'de 23 Mart'ta meydana gelen Fulani katliamının insanlığa karşı işlenmiş suç sayılabileceğini açıkladı.

MINUSMA'dan yapılan basın açıklamasında, olaya yönelik insan hakları ihlalleri araştırmasının ön bulguları paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde yer alan Ogossagou köyünün Fulanilerin yaşadığı bölümüne, 23 Mart'ta yüzden fazla silahlı Dogon ile askeri üniformalı 10 kişi ve bazı sivillerin "planlı, organize ve eşgüdümlü" saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırganların önce köyde bulunan Fulani sivil savunma grubu ile çatıştığı, ardından kadın ve çocuk ayırt etmeden köylüleri katletmeye ve evleri ateşe vermeye başladığı aktarılan açıklamada, olayda 12'si sivil savunma grubundan 157 Fulani'nin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Dogonların en az 220 kulübeyi ateşe verdiği kaydedilen açıklamada, soruşturmada, kurbanların gömüldüğü 2'sinde 40'a yakın kişinin, 1'inde ise 70'den fazla kişinin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildiği vurgulandı.

"Ogossagou köyünün Fulani kısmına yönelik planlı, organize ve koordine saldırı, Fulani nüfusuna yönelik benzer Dogon saldırılarıyla aynı bağlamdadır. Ogossagou'da belgelenen insan hakları ihlalleri, bu saldırının sistematik ve yaygın bir saldırının parçası olduğunun gösterilmesi durumunda insanlığa karşı suç sayılabilir ve uluslararası suç hukukunda yetkili bir mahkemede yargılanabilir." ifadesine yer verilen açıklamada, sadece köyün yer aldığı Bankass kasabasında Kasım 2018'den bu yana gerçekleşen 37 insan hakları ihlalinde 115 kişinin öldüğü bildirildi.

MINUSMA Başkanı ve BM Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi Mahamat Saleh Annadif de yaptığı açıklamada, sivil nüfusa karşı girişilen bu korkunç eylemin zalimliğinin kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti.

"Bu vahşetin failleri mahkeme önünde hesap vermelidir." diyen Annadif, Mali'de barışın ve sosyal uyumun yeniden sağlanması için adaletin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Fulani katliamı Mali toplu mezar

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