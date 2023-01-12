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Malikanesinde gizli belgeler bulunmuştu! Trump'tan soruşturmanın sonlandırılması çağrısı

12.01.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden’ın ofisinde ve konutunda bulunan gizli belgelerin ardından Adalet Bakanı Merrick Garland'a malikanesinde bulunan gizli belgelerle ilgili açılan soruşturmanın sonlandırılması çağrısı yaptı.

Malikanesinde gizli belgeler bulunmuştu! Trump'tan soruşturmanın sonlandırılması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ofisinde ve konutunda 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgelerin ortaya çıkmasının ardından eski Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı Merrick Garland'a çağrıda bulundu. Trump, Garland'dan Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada çok sayıda gizli belgenin bulunmasının ardından hakkında açılan soruşturmanın sonlandırılmasını talep etti. Trump, halen devam eden soruşturmanın "her şeyi doğru yaptığı" için durdurulması gerektiğini savundu.

Garland, geçtiğimiz sene kasım ayında eski savaş suçları savcısı Jack Smith'i, Trump'ın Florida'daki konutunda bulunan gizli belgeler ve Kongre baskınındaki rolünü araştırmak üzere özel savcı olarak atamıştı.

Biden’ın konutundan ve ofisinden çıkan gizli belgeler ile ilgili özel savcı atandı
Garland, Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için terörle mücadele, kurumsal dolandırıcılık ve temyiz konularında deneyimli Robert Hur’u özel savcı olarak atadı.

GİZLİ BELGELER

Biden'ın, Pensilvanya Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC’de kullandığı ofisinde ve Delaware eyaletinde yer alan Wilmington’daki konutunun garajında Başkan Yardımcılığı döneminden kalma “gizli belgeler” bulunmuştu.
Washington DC’deki ofiste bulunan gizli belgelerin, belgelerde Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı. (İHA)

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