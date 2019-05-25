Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi. Dolu nedeniyle yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü, dereler taştı ve bazı ağaçlar yola devrildi. Malkara'nın kırsal İshakça, Karaiğdemir ve Gönence mahallelerinde saat 15.30 sıralarında aniden başlayan sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle mahallelerdeki bazı dereler taşarken, yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan zarar gördü, bazı ağaçlar yola devrildi. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ve siyasi parti temsilcileri zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Şu anda 3 mahallemiz sağanak ve dolu yağışından dolayı etkilendi. Üreticilerimize destek olmak adına belediye olarak her türlü tedbiri alacağız. Mahallelerimizde zarar gören yollarımız oldu. Hızlı bir şekilde zabıta ve fen işleri ekiplerimiz onarımlarına başladı. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Yağan yağmur ile dolunun aniden vurduğunu belirten İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, "Yüzde 50'ye varan bir oranla buğday ve ayçiçeklerimizi dolu vurdu. Tarlaların ve ekili alanların durumu çok kötü. Bölgemizde büyük zarar var. İlgili yetkililere müracaatlarımızı yapacağız. İnşallah kısa sürede hasar tespiti yapılır. Burada çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda gayret gösterilmesini istiyoruz" dedi. Ak Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, bölgede ciddi bir afetin yaşandığını belirterek, "Üç mahalle ve bölgede tespit edebildiğimiz kadarıyla ayçiçeği ve buğdayda ekili alanlarda ciddi bir hasar var. Bir an önce tespit edilip çiftçimizin mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Önümüzdeki bir kaç gün sonra zarar daha iyi tespit edilecek. Zarar gören tüm çiftçimize geçmiş olsun diyorum. Tabi ki zarar çok büyük. Bazı yerlerde yüzde 100 zarar var bazı yerlerde yüzde 60 zarar var. Çiftçi arkadaşlar tarlalarını gezip zararlarını bir an önce bildirmeleri gerekiyor" dedi.