Malta Başbakanı Muscat ocak ayında görevini bırakıyor

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve artan baskılar sonrasında ocak ayında parti liderliği ve başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı.

Galizia cinayetine ilişkin soruşturma nedeniyle üzerindeki baskı artan ve protesto gösterileriyle istifaya çağrılan Başbakan Muscat, Malta televizyonundan yayınlanan bir açıklama yaptı.

Daphne Caruana Galizia’nın acımasız şekilde öldürüldüğünü belirten Muscat, "Sözümü tuttum. Cinayetle suçlanan üç kişi var ve aynı zamanda iddia edilen beyni de ortaya çıkarıp, suçlamaları yönelttik." dedi.

Soruşturmada cinayetin aracısı olan taksi şoförü Melvin Theuma'ya cumhurbaşkanlığı affını hükümet olarak önermelerinin ardından Theuma’nın ifadeleriyle iş adamı Yorgen Fenech’e ulaşıldığını anlatan Muscat, "Aldığım kararlar ortak çıkarın çıkarları içindi. Hiç kimse yasaların üstünde değil. Her zaman ulusal çıkarlar olduğunu düşündüğüm kararları aldım." ifadelerini kullandı.

"İşçi Partisi Başkanı’na 12 Ocak 2020'de partinin yeni liderini belirlemek üzere gerekli süreci başlatması için yazı yazacağım. O gün İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğim. Takip eden günlerde de Başbakanlıktan istifa edeceğim." diyen Muscat, ülkenin içinden geçtiği durumun bunu gerektirdiğini söyledi.