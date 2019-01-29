HABER

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Beştepe’de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.
Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Beştepe’de resmi törenle karşılandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Marie Louise Coleiro Preca’nın alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Erdoğan ve Preca, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından baş başa görüşmeye geçti.
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Preca’nın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Ziyaret, Malta’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. Görüşmelerde Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (2)Özhaseki: İnançlarımızı özgürce yaşama noktasında 15 yılda bir yere geldik (2)
CHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesinCHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.