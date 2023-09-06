Malta eriğinin faydaları: Malta eriği meyvesi neye iyi gelir?

Yeni dünya meyvesi diğer adı olan Malta eriği, hem lezzeti hem de sağlık faydaları bakımından oldukça değerli bir meyvedir. Bu nefis meyve, tarih boyunca pek çok kültürde hem tatlı hem de tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Malta eriği, özellikle vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin bir içeriğe sahip olmasıyla dikkat çeker. Aynı zamanda sindirim sisteminden cilt sağlığına kadar pek çok alanda faydalar sunar.

Malta eriğinin faydaları nelerdir?

Malta eriği, geleneksel tıpta da çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Özellikle sindirim sorunlarına, iltihaplı hastalıklara ve yara iyileşmesine yardımcı olabileceği düşünülen bazı tıbbi özelliklere sahip olduğuna inanılır. Malta eriği hem besin değeri hem de tıbbi faydaları ile dikkat çeken özel bir meyvedir. Akdeniz mutfağında ve sağlıklı yaşam tarzlarında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bu egzotik meyvenin yetiştirilmesi ve kullanımı, kültürel ve ekonomik açıdan birçok toplum için önemli bir rol oynamaktadır. Malta eriği, sağlık için bir dizi olumlu etkiye sahip olan besleyici bir meyvedir. İşte malta eriğinin bazı faydaları:

C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, serbest radikallerle savaşır ve cilt sağlığını destekler.

Antioksidanlar açısından zengindir. Bu antioksidanlar, vücudu oksidatif stresten korur ve hücresel hasarı azaltabilir.

Lif içeriği sayesinde malta eriği, sindirim sağlığını destekler. Lif, bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Potasyum, magnezyum ve demir gibi önemli mineralleri içerir. Bu mineraller, kas fonksiyonlarından kemik sağlığına kadar birçok vücut işlevine katkı sağlar.

İçerdiği anti-enflamatuar bileşenler sayesinde malta eriği, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengelemede yardımcı olabilir, bu da diyabet riskini azaltabilir.

Bazı araştırmalar malta eriğinde bulunan bazı bileşenlerin kanser riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek potasyum ve lif içeriği ile bilinir.

A vitamini içeriği sayesinde malta eriği, göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve gözde yaşa bağlı sorunları azaltabilir.

Lif içeriği ve düşük kalori içeriği, malta eriğini kilo kontrolüne yardımcı bir atıştırmalık yapar.

Yeni dünya meyvesi çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Malta eriği çekirdeği, birçok faydası bulunan bir besindir. Çekirdekler, antioksidanlar, omega-3 yağ asitleri, lif ve protein bakımından zengindir. Malta eriği çekirdeğinin faydaları şunlardır:

Serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir.

İçeriğindeki antioksidanlar, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Malta eriği çekirdeklerinde bulunan omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

Malta eriği çekirdeklerinde bulunan lif, sindirimi iyileştirerek kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

İçeriğinde bulunan kalsiyum ve magnezyum, kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

Malta eriği çekirdekleri, sağlıklı bir diyete dahil edilebilecek faydalı bir besindir. Ancak, çekirdekleri çiğ olarak tüketmek toksik olabilir. Bu nedenle, çekirdekleri fırında veya yağda kavurarak tüketmek daha güvenlidir.

Yeni dünya meyvesi nasıl dikilir ve yetiştirilir?

Malta eriği sıcak ve ılıman iklimlerde yetişen bir meyvedir. Türkiye'de de Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilmektedir. Malta eriği, tohumdan veya fidan dikerek yetiştirilebilir. Malta eriği çekirdeği, çimlenme oranı düşük olduğundan tohumdan yetiştirmek daha zordur. Ancak tohumdan yetiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Malta eriği çekirdeğini 1-2 cm derinliğe ekin.

Tohumları ekmeden önce toprağı iyice sulayın.

Tohumlar genellikle 1-2 hafta içinde çimlenir.

Malta eriği fidanı dikmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Dikim yapacağınız alanı iyice sulayın.

Fidan çukurunu, fidanın köklerinin rahatça yayılabileceği büyüklükte açın.

Fidanın köklerini çukurun içine yerleştirin.

Toprağı iyice bastırın.

Fidanın dibine gübre ekleyin.

Malta eriği güneşli ve iyi drene olan bir toprağa dikilmelidir. Malta eriği, düzenli sulamaya ihtiyaç duyar. İlkbahar ve yaz aylarında, haftada bir kez sulamanız yeterli olacaktır. Malta eriği, gübreye de ihtiyaç duyar. İlkbahar ve yaz aylarında, ayda bir kez gübre verebilirsiniz. Malta eriği genellikle 3-4 yıl içinde meyve vermeye başlar. Meyveler olgunlaştığında, dallarından koparabilirsiniz.

Malta eriğini nereden bulabilirim?

Malta eriği meyvesini genellikle süpermarketlerde, pazarlarda ve meyve-sebze satan yerlerde bulabilirsiniz. Bununla birlikte, Malta eriği, bazı bölgelerde ve mevsimlere bağlı olarak daha kolay bulunabilir. Ayrıca, tropikal bölgelerde yetiştiği için bu tür bölgelerde yaşayan insanlar için daha erişilebilir olabilir. Malta eriği taze veya paketlenmiş halde satılabilir. Taze malta eriği satın alırken olgun, renkli ve hafifçe yumuşak olanları seçmeye çalışın. Olgunlaşmamış bir Malta eriği, oda sıcaklığında birkaç gün boyunca olgunlaşabilir. Paketlenmiş Malta eriği de bazı marketlerde veya çevrim içi marketlerde bulunabilir.

