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Malta'da başbakan yardımcısının, gazeteci Galizia'nın ölümünü planladığı iddia edildi

29.11.2019 08:20 | Son Güncelleme

Malta'da 2017'de arabasına konan bir bomba ile hayatını kaybeden gazeteci Galizia'nın ölümüyle ilgili soruşturma sırasında başbakanın en yakın yardımcısının, suikastı planlama iddiasıyla sorgulandığı öne sürüldü. Salı günü gözaltına alınan ve görevinden istifa eden yardımcı Schembri'yi ünlü bir işadamı suçluyor. Schembri, Perşembe gece serbest bırakıldı.

Malta'da başbakan yardımcısının, gazeteci Galizia'nın ölümünü planladığı iddia edildi

Malta'da 2017 yılında arabasına konan bir bomba ile hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın ölümüyle ilgili olarak Malta başbakanının en yakın yardımcısının suikastı planlama iddiasıyla sorgulandığı öne sürüldü.

Guardian gazetesinin haberine göre soruşturmaya yakın kaynaklar, geçen hafta gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech'ın bu iddiayı ortaya attığını söyledi.

İşadamının, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın eski yardımcısı olan Keith Schembri'ye yönelttiği suçlamalar karşısında cezadan muaf tutulmak istediği belirtildi.

Bu suçlamalar üzerine polis başbakanın yardımcısı Schembri'yi Salı günü gözaltına aldı; yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda Schembri'nin Perşembe gecesi serbest bırakıldığı açıklandı.

Muscat'ın özel kalem müdürü olan Keith Schembri, Salı günü soruşturma ile ilişkilendirilmesi üzerine istifa etmişti.

Turizm Bakanı Konrad Mizzi de istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona soruşturma sonuçlanıncaya dek görevinden çekildiğini açıkladı.

Keith Schembri

Yardımcı ve bakana yolsuzluk suçlaması

İşadamı Fenech aynı zamanda arabaya bombayı yerleştiren kişise 130 bin euro para ödendiğini öne sürdü.

Schembri ise yöneltilen iddiaları reddediyor.

Yerel medyada yer alan bazı haberler ise işadamı Fenech'in bütün iddialarının doğru olmadığını aktardı.

53 yaşındaki Galizia, 16 Ekim 2017'de Mosta kenti yakınlarındaki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Araştırmacı gazeteci Galizia, blog yazılarında Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi'yi yolsuzlukla suçlamış ancak iki siyasetçi de iddiaları reddetmişti.

Maltalı iş adamı Yorgen Fenech'in suikastla bağlantılı olarak geçen hafta tutuklanmasının ardından soruşturma yeniden yoğunluk kazandı.

Kısa süre önce aile şirketinden istifa eden ve lüks yatıyla Malta'dan ayrılırken yakalanan Fenech'in, Schembri ile iş bağlantıları olduğu iddia ediliyor.

Ölümünden kısa bir süre önce Galizia'ya sızdırılan belgeler, hükümetin Schembri'nin sahibi olduğu enerji şirketi Electrogas'a büyük bir enerji santralinin işletmesini verdiğini gösteriyordu.

Galizia, Başbakan Muscat ve eşini de Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.

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