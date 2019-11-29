Malta'da başbakanın eski özel kalemi serbest bırakıldı

Bu arada, Schembri'yi cinayetin arkasındaki beyin olarak nitelediği ifade edilen Fenech ise avukatları aracılığıyla cumhurbaşkanı affı talep ederek, kabineden ayrılmak durumunda kalan 2 bakan ve Schembri hakkında daha fazla bilgi paylaşacağı mesajını hükümete gönderdi.

Maltalı sivil insiyatifler, Schembri'nin salıverilmesini "anlaşılmaz" olarak tanımlarken, bu akşam başbakanlık önünde büyük protesto düzenleme kararı aldı.

Malta Emniyeti'nden yapılan açıklamada, Schembri'nin bu cinayete ilişkin sorgusu tamamlandığı için serbest kaldığı belirtildi.

Suikaste ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında sorgusu süren ünlü iş adamı Yorgen Fenech'in ifadesi doğrultusunda suikastle olası bağlantıları sebebiyle gözlerin çevrildiği isim olan Başbakan Joseph Muscat’ın salı gününe kadar özel kalem müdürlüğünü yapan Keith Schembri'nin polisteki sorgusu tamamlandı.

Galizia cinayetine ilişkin 14 Kasım’da "aracı" olan bir taksi şoförünün af karşılığı verdiği ifadelerle yeniden hız kazanan soruşturma devam ediyor.

- Bakanlar Kurulu akşam saatlerinde olağanüstü toplandı

Diğer yandan, Schembri'nin serbest kaldığı dakikalarda ise Başbakan Muscat'ın başkanlığında bakanlar kurulu olağanüstü toplandı.

Malta basınına yansıyan bilgilere göre, soruşturmaya bakan başsavcı ve polis şefinin de katıldığı Bakanlar Kurulunda, kabinenin Fenech'in af talebini ve yaşanan gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu sırasında, çok sayıda gösterici de başbakanlık sarayı Auberge de Castille önünde bir araya gelerek, hükümeti protesto etti.

Suikaste kurban giden Daphne Galizia'nın oğlu Matthew Caruana Galizia da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Fenech’in cinayeti ve Schembri ile mesajlaşmalarını itiraf ettiğini buna rağmen Başbakan Muscat'ı, yakın arkadaşı olan Schembri’nin serbest kalmasını sağlamakla suçladı.

Ana muhalefet Milliyetçi Parti'nin lideri Adrian Delia da bakanlar kurulu devam ederken bir açıklama yaparak, kabinenin Muscat’ı bir an önce görevden alması gerektiğini aksi takdirde ülkenin ciddi riske gireceğini söyledi.