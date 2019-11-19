Malta'dan gazeteci cinayetini aydınlatacak "aracıya" af teklifi

Malta Başbakanı Joseph Muscat, af karşılığında gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin bilgi paylaşmayı teklif eden bir tutuklunun, ifadelerinin cinayeti aydınlatması durumunda Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacağını söyledi.

Muscat, başbakanlık binası Auberge de Castille'de, ada basınının gündeme getirdiği, "aracıya af teklifi" haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Muscat, geçen perşembe günü başka bir soruşturma kapsamında Interpol ile Malta polisinin ortaklaşa yaptığı operasyonda yakalanan bir kişinin, avukatı aracılığıyla Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini aktardı.

"Eğer bu kişi iş birliği yaparsa ve sağladığı bilgiler, bu suçun planlayıcısını kovuşturmaya yeterliyse, Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacak." diyen Başbakan Muscat, bu konuda bir kararname imzaladığını kaydetti.

Başbakan, Başsavcıya, söz konusu şüphelinin avukatlarıyla görüşmesi için talimat verdiğini de dile getirdi.

Joseph Muscat, bu kararı kendisinin verdiğini, siyasi sorumluluğu da üstlendiğini vurguladı.