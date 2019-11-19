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Malta'dan gazeteci cinayetini aydınlatacak "aracıya" af teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 22:24 | Son Güncelleme

Malta Başbakanı Joseph Muscat: - "Eğer bu kişi iş birliği yaparsa ve sağladığı bilgiler, bu suçun planlayıcısını kovuşturmaya yeterliyse, Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacak"

Malta Başbakanı Joseph Muscat, af karşılığında gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin bilgi paylaşmayı teklif eden bir tutuklunun, ifadelerinin cinayeti aydınlatması durumunda Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacağını söyledi.

Muscat, başbakanlık binası Auberge de Castille'de, ada basınının gündeme getirdiği, "aracıya af teklifi" haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Muscat, geçen perşembe günü başka bir soruşturma kapsamında Interpol ile Malta polisinin ortaklaşa yaptığı operasyonda yakalanan bir kişinin, avukatı aracılığıyla Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini aktardı.

"Eğer bu kişi iş birliği yaparsa ve sağladığı bilgiler, bu suçun planlayıcısını kovuşturmaya yeterliyse, Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacak." diyen Başbakan Muscat, bu konuda bir kararname imzaladığını kaydetti.

Başbakan, Başsavcıya, söz konusu şüphelinin avukatlarıyla görüşmesi için talimat verdiğini de dile getirdi.

Joseph Muscat, bu kararı kendisinin verdiğini, siyasi sorumluluğu da üstlendiğini vurguladı.

Times of Malta gazetesinde çıkan bir haberde ise söz konusu tutuklunun, Galizia suikastini planlayan ve olayda kullanılan patlayıcıları sağlayanlarla bağlantılı olabileceği iddiaları yer aldı.

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Daphne Caruana Galizia malta Malta Başbakanı Joseph Muscat

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